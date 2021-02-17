Почему дороже? Тагильчане пожаловались на рост платежей за отопление в январе

Замдиректора уточнила, что для снятия показаний в каждом доме введена удаленная система учета. Данные просматривают на компьютере прямо в управляющей компании, затем их отправляют поставщику услуги и в расчетный центр для начисления платежа. Жилец может посмотреть показания счетчика в подвале своего жилого дома, пригласив сотрудников УК, либо подойти в офис и ему покажут данные на экране компьютера.