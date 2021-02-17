Почему дороже? Тагильчане пожаловались на рост платежей за отопление в январе

Сообщения о повышенных платежах по отоплению за январь поступили сразу от нескольких тагильчан. Редакция пообщалась с жительницами ГГМ и Красного Камня, чтобы выяснить, в чем заключается проблема.
Жительница дома 13 на улице Булата Окуджавы сообщила, что очень удивилась, увидев сумму оплаты за отопление в январе.
В управляющей компании не дали конкретных объяснений. Сослались на нормы закона и предоставили формулу расчета, мол, считайте, рассказала собеседница издания.
За декабрь ей пришла квитанция на 2 471 рубль, а в следующем месяце — на 3 642 рубля.
Другая тагильчанка, проживающая на улице Пархоменко, 122, рассказала редакции, что счет за отопление за январь увеличился на 679 рублей за квартиру площадью 57 квадратных метров. Она также сообщила, что в управляющей компании ей показали только показания приборов учета и ничего не объяснили.
Редакция обратилась за комментарием в управляющую компанию «Красный Камень», обслуживающую дом № 122 на улице Пархоменко. Заместитель директора Ольга Нуякшина объяснила, что в домах с общедомовым счетчиком расчеты происходят в зависимости от показателей прибора учета.
Если счетчик стоит именно на доме, то учет ведется в зависимости от количества воды и от ее температуры.
В холода воду приходится нагревать сильнее и течет она в трубах быстрее. В декабре не было таких морозов, как в январе, поэтому и заплатили жители меньше, говорит Ольга Нуякшина.
Замдиректора уточнила, что для снятия показаний в каждом доме введена удаленная система учета. Данные просматривают на компьютере прямо в управляющей компании, затем их отправляют поставщику услуги и в расчетный центр для начисления платежа. Жилец может посмотреть показания счетчика в подвале своего жилого дома, пригласив сотрудников УК, либо подойти в офис и ему покажут данные на экране компьютера.
В случае обращения, мы делаем так, как захочет жилец. Можем отвести в подвал и проверить прибор на месте. Если не хочет испачкаться, то может подойти в офис. У нас все показания фиксируются в режиме онлайн, сказала сотрудница УК.
Ольга Нуякшина отметила, что продемонстрировать могут учет за час, день или месяц, и добавила, что на момент разговора с редакцией ни один жилец не обращался с вопросами повышенных платежей.
Счетчики на воду ставятся для экономии и уменьшения коммунальных платежей. Без них жильцу насчитывают тариф, который вычисляется по теоретически затраченному теплу для обогрева квадратного метра жилой площади. После установки счетчика, жители платят только за фактически предоставленное тепло. Таким образом, жильцы дома, оборудованного коллективным прибором учета тепла, не могут оперировать такими понятиями как «больше, чем в прошлом месяце» или наоборот «меньше». Такие граждане платят именно столько, сколько тепла было фактически затрачено.