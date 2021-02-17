В Екатеринбурге обнаженный мужчина на глазах у прохожих отрезал себе ухо

В Екатеринбурге обнаженный мужчина на глазах у прохожих отрезал себе ухо

Сегодня, 09:16ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Обнаженный мужчина на глазах у прохожих отрезал себе ухо. Инцидент произошел возле супермаркета «Лента» в Екатеринбурге.

О происшествии сообщили очевидцы. Они вызвали на место полицию и скорую помощь, пишет Ура.ру.

Мужчина был в неадекватном состоянии, рассказал изданию начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По предварительной информации, мужчина состоит на учете. Прибывшие на место врачи госпитализировали его.

Он добавил, что происшествие случилось несколько дней назад и отметил, что криминала в данном случае нет.

Это очевидный факт проблем со здоровьем у данного гражданина, которому сейчас врачи оказывают необходимую медицинскую помощь, заключил Горелых.

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