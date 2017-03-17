12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъято со склада в Свердловской области (ФОТО)

В гаражном боксе было обнаружено 12 тыс. бутылок с алкоголем известных марок – от бюджетного до элитного. Общий объем изъятого контрафакта составил 3,7 тыс. литров.

Как сообщает «Наша газета», в гараже были обнаружены поддельные этикетки и акцизные марки, пустая тара и емкости с этанолом.

54-летний хозяин склада отказался сотрудничать со следствием, но признал, что алкоголь принадлежит ему. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее на территории Свердловской области был обнаружен цех по розливу контрафактной алкогольной продукции, находившийся во владении мигранта.

Фото: ГУ МВД по Свердловской области