Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Льдина с рыбаками откололась на Белоярском водохранилище второй раз за месяц: от берега унесло 16 человек
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Льдина с рыбаками откололась на Белоярском водохранилище второй раз за месяц: от берега унесло 16 человек

17 марта 2017, 16:15Происшествия
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Стихи, танцы и фейерверк. Где в Нижнем Тагиле провести выходные?