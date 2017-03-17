Льдина с рыбаками откололась на Белоярском водохранилище второй раз за месяц: от берега унесло 16 человек

Сигнал бедствия поступил в центр спасения в Заречном. Сообщалось, что восемь рыбаков находятся на льдине, которая оторвалась от берега, и их относит все дальше – к середине водоема.

Спасатели незамедлительно прибыли к месту происшествия – Белоярскому водохранилищу. Рыбаки не паниковали и продолжали спокойно ловить рыбу. Для спасения дрейфующих рыбаков к льдине подогнали катер на воздушной подушке.

К удивлению сотрудников МЧС, любителей зимней рыбалки оказалось не восемь, а шестнадцать человек. Всех их доставили на берег.

5 марта на том же водоеме произошла аналогичная ситуация, когда были эвакуированы 23 рыбака.