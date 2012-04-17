Сотрудники ГИБДД по горячим следам задержали угонщиков

Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД, вечером этого же дня авто было найдено. Наряд ДПС в 20.00 у дома № 22 поулице Аганичева задержал мужчину 1985 года рождения, который управлялугнанным автомобилем, и двух его пассажиров, мужчин 1977 и 1984 г. р.