Сотрудники ГИБДД по горячим следам задержали угонщиков
17 апреля 2012, 11:02Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
16 апреля в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение об угоне автомобиля ВАЗ-21099. Машина была угнана около 15.00 с территории коллективных садов «Лесные поляны».
Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД, вечером этого же дня авто было найдено. Наряд ДПС в 20.00 у дома № 22 поулице Аганичева задержал мужчину 1985 года рождения, который управлялугнанным автомобилем, и двух его пассажиров, мужчин 1977 и 1984 г. р.
Задержанных доставили в отделение полиции № 16.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей