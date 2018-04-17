Пьяный житель деревни под Верхотурьем с ножом напал на полицейского

В феврале 2018 года Борис Красников после распития спиртного попытался зайти в дом к своему соседу. Сосед был против и позвонил сотруднику полиции, с которым был знаком лично. Прибыв на место, полицейский потребовал, чтобы Красников перестал беспокоить соседа, на что мужчина сходил домой за ножом и, вернувшись к дому соседа, попытался напасть на сотрудника полиции. Полицейскому удалось предотвратить нападение.