Длительные сроки за убийства и мошенничество с кредитами получили члены банды «Тропиканки» из Алапаевска (ФОТО, ВИДЕО)

Напомним, 41-летняя Светлана Степенько обвинялась в массовых убийствах местных жителей Алапаевского района. Женщина совершала преступления вместе со своим сожителем и сожителем ее дочери.

Перед убийствами она оформляла кредиты по поддельным документам с помощью своей подельницы, 45-летней Натальи Глаголевой, владелицы магазина по продаже меховых изделий. Она получила наказание в виде двух лет исправительных работ с удержанием 20% заработка в доход государства.

На счету банды «Тропиканки» - три жертвы. Одного мужчину они напоили, подожгли дом, от чего потом умер хозяин дома, отравившись угарным газом во время пожара.

Кроме того, они убили женщину из поселка Нейво-Шайтанский: преступники вывезли ее зимой в лес, бросили в овраг и оставили там умирать.

Еще один мужчина был убит членами банды: они вывезли его в лес, нанесли 13 ударов металлическим прутом по голове, от чего потерпевший скончался на месте.

Все обвиняемые получили длительные сроки лишения свободы. Приговором суда Светлана Степенько получила 13 лет лишения свободы, ее 26-летний сожитель Илья Муравьев – 19 лет 1 месяц, 27-летний сожитель ее дочери Вячеслав Неглец - 16 лет 1 месяц. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима и после освобождения будут ограничены в свободе еще два года.

Также суд взыскал с обвиняемых моральный и материальный ущерб в пользу потерпевшей стороны: со Степенько – 1,1 млн рублей, Муравьева – 1,2 млн рублей, с Неглеца – 750 000 рублей, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.