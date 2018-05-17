ДТП с участием автомобиля Росгвардии произошло на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
17 мая, 08:15Происшествия
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Утром 17 мая в Нижнем Тагиле произошло ДТП по адресу пр. Вагоностроителей, 40. Столкнулись ВАЗ и автомобиль вневедомственной охраны Росгвардии.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии и ВАЗ двенадцатой модели. На фото видно, что у гражданского автомобиля сильно помят капот, у автомобиля полиции – левый бок.
Приезжала скорая и пожарные рассказала TagilCity.ru жительница Вагонки.
Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Подробности инцидента будут известны позже.
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