Три человека пострадали в ДТП с автомобилем Росгвардии в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Стали известны подробности ДТП с участием автомобиля вневедомственной охраны Росгвардии, которое произошло сегодня утром на Вагонке.

Около 7 утра автомобиль ВАЗ-2114 врезался в ВАЗ-2112. В результате столкновения три человека получили травмы. По сообщению ОП ГИБДД, автомобиль Росгвардии двигался с проблесковым маячком.

В ДТП транспортные средства ОВД участие не принимали сообщили в пресс-службе ОП ГИБДД.