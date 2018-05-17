Три человека пострадали в ДТП с автомобилем Росгвардии в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
17 мая, 12:35Происшествия
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Три человека пострадали в результате ДТП, произошедшего утром 17 мая на перекресте пр. Вагоностроителей и ул. Тимирязева в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
Стали известны подробности ДТП с участием автомобиля вневедомственной охраны Росгвардии, которое произошло сегодня утром на Вагонке.
Около 7 утра автомобиль ВАЗ-2114 врезался в ВАЗ-2112. В результате столкновения три человека получили травмы. По сообщению ОП ГИБДД, автомобиль Росгвардии двигался с проблесковым маячком.
В ДТП транспортные средства ОВД участие не принимали сообщили в пресс-службе ОП ГИБДД.
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