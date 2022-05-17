В Екатеринбурге у троллейбуса №11 во время движения лопнуло колесо

В Екатеринбурге у троллейбуса №11 во время движения лопнуло заднее колесо. Покрышка взлетела в воздух и упала на асфальт, после чего покатилась, едва ли не задев автомобили, находящиеся на ближайших полосах движения. Об этом сообщает Е1.
Помимо того, что покатившееся колесо не задело машины (они в этот момент стояли в ожидании сигнала светофора), так оно не затронуло и людей. На видео видно, как женщина-пешеход отпрыгивает от катящегося колеса.
Троллейбус в момент ЧП прекратил движение. Отмечается, что парк троллейбусов в Екатеринбурге очень старый. Обновление пока не ожидается.