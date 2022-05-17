В Екатеринбурге у троллейбуса №11 во время движения лопнуло колесо

В Екатеринбурге по ходу движения троллейбуса у него лопнуло заднее колесо, которое взлетело в воздух, после чего покатилось в сторону, минуя машины и людей.

В Екатеринбурге у троллейбуса №11 во время движения лопнуло заднее колесо. Покрышка взлетела в воздух и упала на асфальт, после чего покатилась, едва ли не задев автомобили, находящиеся на ближайших полосах движения. Об этом сообщает Е1. Помимо того, что покатившееся колесо не задело машины (они в этот момент стояли в ожидании сигнала светофора), так оно не затронуло и людей. На видео видно, как женщина-пешеход отпрыгивает от катящегося колеса. Троллейбус в момент ЧП прекратил движение. Отмечается, что парк троллейбусов в Екатеринбурге очень старый. Обновление пока не ожидается.

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