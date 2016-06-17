В аварии под Качканаром погибли два человека и собака (ФОТО, ВИДЕО)
17 июня 2016, 10:25Происшествия
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По словам очевидцев, женщина погибла от удара, а мужчина и животное сгорели заживо.
Смертельное ДТП произошло 16 июня около 10 часов вечера вблизи поселка Именновский, расположенного примерно в 11 километрах южнее Качканара.
По сообщению свидетелей произошедшего, после лобового столкновения один из автомобилей улетел в кювет, а второй стремительно вспыхнул. В Mitsubishi ASX, покинувшем пределы дорожной части, от удара скончалась молодая женщина, приблизительно 30-летнего возраста. Загоревшийся автомобиль Renault своими силами старались потушить остановившиеся на месте аварии водители, но у них ничего не поучилось. До приезда спецслужб машина полностью выгорела. Спасти находившихся в ней мужчину и собаку не удалось.
Сотрудниками ГИБДД идет выяснение обстоятельств произошедшей трагедии.
Фото и видео с сайта E1.ru
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