В аварии под Качканаром погибли два человека и собака (ФОТО, ВИДЕО)

По сообщению свидетелей произошедшего, после лобового столкновения один из автомобилей улетел в кювет, а второй стремительно вспыхнул. В Mitsubishi ASX, покинувшем пределы дорожной части, от удара скончалась молодая женщина, приблизительно 30-летнего возраста. Загоревшийся автомобиль Renault своими силами старались потушить остановившиеся на месте аварии водители, но у них ничего не поучилось. До приезда спецслужб машина полностью выгорела. Спасти находившихся в ней мужчину и собаку не удалось.