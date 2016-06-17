В Новоуральске сотрудники полиции задержали 2 группы похитителей, совершавших серийные кражи велосипедов
В Новоуральске молодые люди в возрасте 16-21 года похищали велосипеды, сообщили в МУ МВД России по Новоуральскому ГО и МО «п.Уральский». Установлено, что они успели похитить не менее 11 велосипедов, 4 из которых уже изъяты полицией и будут возвращены владельцам.
Первую группу молодых людей 20 и 21 года задержали, когда они попытались продать 2 краденых байка на территории Новоуральска. Как выяснилось, они уже не были в ладах с законом: один - является фигурантом уголовного дела, второй – судим за преступление, связанное с наркотиками. Задержанные прятали украденные велосипеды в лесу.
Вторая группа состоит из 3-х подростков в возрасте 16-17 лет. Они еще не имели проблем с законом и не состояли на учете в полиции. «Добычей» этой группы становились велосипеды, надолго оставленные без присмотра хозяевами в подъездах многоквартирных домов. Затем они перевозили их на электричке в пос. Нейво-Рудянка с целью сбыта.
Возбуждено 2 уголовных дела по ч.1 ст.158. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 5-и лет.
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