Задержан наркоторговец, полтора года торговавший в Нижнем Тагиле: изъято более килограмма наркотиков (ФОТО)

Безработного 35-летнего мужчину задержали на улице Металлургов Тагилстроевского района. Во время задержания он управлял автомобилем Honda CR-V. У мужчины при себе оказался 41 сверток из фольги, внутри которых находились пакетики с порошком кремового цвета. Вес порошка составил 18,44 грамма. Проведенная экспертиза позволила установить, что это синтетический наркотик.

В квартире на улице Металлургов, которую задержанный использовал в качестве склада, сотрудники полиции обнаружили 14 пакетов с порошком белого и розового цвета. Вес обнаруженных там наркотиков составил 1 килограмм и 215 грамм. Кроме пакетов в квартире находились электронные весы, многочисленные полимерные пакетики, а также кружка и ложка, покрытая белым порошком.

Исследование телефона тагильчанина позволило установить местонахождение 15 спрятанных им ранее закладок. В ряде мест «клиенты» ещё не успели забрать наркотики.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

За несколько дней до этого полиция Нижнего Тагила сообщила о другом крупном задержании поставщиков наркотиков. Благодаря усилиям сотрудников полиции были задержаны владельцы двух интернет-магазинов по продаже наркотиков и изъята большая партия наркотиков.