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10-летний мальчик утонул на Белоярском водохранилище
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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10-летний мальчик утонул на Белоярском водохранилище

17 июня 2017, 09:30Происшествия
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