42 телефона и 75 сим-карт пытались передать в колонию в Новой Ляле
17 июня 2017, 14:25Происшествия
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42 сотовых телефона и 75 сим-карт пытались передать в ИК-54 в Новой Ляле.
Известно, что инцидент произошел 17 июня утром. Сотрудники ИК-54 совместно с УСБ ГУФСИН пресекли передачу осужденным 42 сотовых телефонов и 75 сим-карт, пишет «Московский Комсомолец».
Способ передачи не сообщается. Виновный задержан, ему грозит административное наказание.
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