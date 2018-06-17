Пациент екатеринбургской больницы найден мертвым под окном своей палаты

Тело мужчины было обнаружено под окнами эндокринологического отделения. По факту смерти начата доследственная проверка.

По сообщению сотрудников следственного отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбурга, признаков насильственной смерти на теле не было зафиксировано. Идет проверка нескольких версий случившегося, сообщает Znak.