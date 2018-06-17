Пациент екатеринбургской больницы найден мертвым под окном своей палаты
17 июня, 09:00Происшествия
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В Екатеринбурге вечером 15 июня под окнами больницы №40 было обнаружено тело одного из пациентов.
Сюжеты: Екатеринбург
Тело мужчины было обнаружено под окнами эндокринологического отделения. По факту смерти начата доследственная проверка.
По сообщению сотрудников следственного отдела по Верх-Исетскому району Екатеринбурга, признаков насильственной смерти на теле не было зафиксировано. Идет проверка нескольких версий случившегося, сообщает Znak.
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