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Пациент екатеринбургской больницы найден мертвым под окном своей палаты
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пациент екатеринбургской больницы найден мертвым под окном своей палаты

17 июня, 09:00Происшествия
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