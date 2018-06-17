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Полиция Каменск-Уральского разыскивает насильника 10-летней девочки (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Полиция Каменск-Уральского разыскивает насильника 10-летней девочки (ФОТО)

17 июня, 11:10Происшествия
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