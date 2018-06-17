Полиция Каменск-Уральского разыскивает насильника 10-летней девочки (ФОТО)

Следственный отдел по городу Каменск-Уральский СК России по Свердловской области возбудил уголовное дело о совершении особо тяжкого преступления в отношении малолетней девочки.

Инцидент произошел в Каменске-Уральском Свердловской области 15 июня около 15:00. 10-летняя девочка возвращалась из городского лагеря, организованного при школе.

По словам ребенка, неизвестный мужчина преследовал ее от почтового отделения по ул. Челябинской, 39. Когда девочка входила в подъезд своего дома, мужчина зашел следом. Далее, как только ребенок открыл двери квартиры, насильник заскочил внутрь.

По словам девочки, когда она закричала, преступник зажал ей рот рукой и протащил в комнату, где и произошло изнасилование. Перед уходом насильник угрожал ребенку, чтобы она никому не рассказывала о случившемся. Он сообщил также, что уезжает из города, и бросил на диван 1000 рублей, сообщает портал KU66.RU. Мать девочки обратилась в полицию.

Приметы подозреваемого: 35-40 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, смуглый, узкие глаза (азиатский тип внешности). Был одет в куртку черного цвета, слева – бела нашивка, спортивные штаны, четные ботинки. При себе имеется черная сумка с ручкой.

Следственное управление СК России по Свердловской области обращается ко всем, кому что-либо известно о личности и (или) местонахождении разыскиваемого лица, с просьбой сообщить на условиях конфиденциальности имеющуюся информацию по следующим телефонам:

8(3439)32-60-59 (следственный отдел по городу Каменск-Уральский СКР по Свердловской области);

8(3439)34-80-90, 8(343)358-71-61 или по линии «02» (полиция).