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Гуляющая с коляской молодая мать провалилась в колодец на празднике в Каменске-Уральском (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Гуляющая с коляской молодая мать провалилась в колодец на празднике в Каменске-Уральском (ФОТО)

17 июля 2017, 06:30Происшествия
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