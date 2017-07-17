Гуляющая с коляской молодая мать провалилась в колодец на празднике в Каменске-Уральском (ФОТО)
17 июля 2017, 06:30Происшествия
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В Каменске-Уральском в минувшую субботу произошел неприятный инцидент – женщина провалилась в колодец во время массовых гуляний на празднике.
Молодая мать шла с коляской и, наступив на край люка посреди площади, провалилась. Девушка вовремя среагировала, схватилась руками за край и не упала туда полностью.
Очевидцы рассказали, что в колодце была грязная вода, из которой виднелось много проводов, пишет KU66.RU.
Серьезных травм молодая мать не получила, она отделалась испугом, ушибом пальцев и ноги. Медики прибыли на место через 10 минут, после осмотра и оказания помощи девушка отказалась от госпитализации.
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Фото: KU66.RU
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