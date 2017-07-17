Гуляющая с коляской молодая мать провалилась в колодец на празднике в Каменске-Уральском (ФОТО)

Молодая мать шла с коляской и, наступив на край люка посреди площади, провалилась. Девушка вовремя среагировала, схватилась руками за край и не упала туда полностью.

Очевидцы рассказали, что в колодце была грязная вода, из которой виднелось много проводов, пишет KU66.RU.

Серьезных травм молодая мать не получила, она отделалась испугом, ушибом пальцев и ноги. Медики прибыли на место через 10 минут, после осмотра и оказания помощи девушка отказалась от госпитализации.