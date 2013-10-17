В Нижнем Тагиле на Островского последствия коммунальной аварии «поглощают» фуру (ФОТО)
На портале TagilCity.ru уже выходили публикации о том, что во дворах Нижнего Тагила по улице Островского из-под асфальта бежит ручей. Не успели мы осветить итоги ликвидации аварии, как на том месте произошло еще одно ЧП.
Напомним, во дворах Островского «Водоканал» практически две недели намеревался «усмирить» поток воды, вырывающийся из-под земли. В минувшие выходные наконец-таки были проведены масштабные работы по ликвидации источника.
Отметим, что после себя работники оставили яму в асфальте, засыпанную крупным щебнем и огражденную забором. Однако вскоре этот забор благополучно исчез, и уже сегодня, на удивление прохожих, по щебенке ездили машины, оставляя зыбкие следы.
И пару минут назад стало известно, что на том самом месте проезжал длинномер, вес которого щебенка, к несчастью, не выдержала. Так, левая сторона автомобиля погрязла в щебенке. Да так, что практически легла дном на асфальт. Водители тщетно пытались высвободить угодившее в ловушку авто, но напрасно - это только усугубило положение. В настоящее время мужчины ждут подмоги, чтобы высвободить заложника. Отметим, это будет непросто.
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