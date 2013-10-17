В Нижнем Тагиле на Островского последствия коммунальной аварии «поглощают» фуру (ФОТО)

Отметим, что после себя работники оставили яму в асфальте, засыпанную крупным щебнем и огражденную забором. Однако вскоре этот забор благополучно исчез, и уже сегодня, на удивление прохожих, по щебенке ездили машины, оставляя зыбкие следы.

И пару минут назад стало известно, что на том самом месте проезжал длинномер, вес которого щебенка, к несчастью, не выдержала. Так, левая сторона автомобиля погрязла в щебенке. Да так, что практически легла дном на асфальт. Водители тщетно пытались высвободить угодившее в ловушку авто, но напрасно - это только усугубило положение. В настоящее время мужчины ждут подмоги, чтобы высвободить заложника. Отметим, это будет непросто.