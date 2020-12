В поселке Совхозном под Екатеринбургом в доме найдены три трупа. Погибла семья из трех человек — супруги и их дочь.

Вчера днем аварийная газовая служба получила вызов от полиции о запахе газа в частном доме в поселке. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили внутри коттеджа тела троих погибших, пишет E1 со ссылкой на АО «Екатеринбурггаз». Прибывшая на место служба зафиксировала значительное превышение ПДК. В доме был обследован газовый котел. В результате оказалось, что у него нарушена целостность гофры, которая предназначена для отвода продуктов горения. Из-за этого семья отравилась угарным газом.

