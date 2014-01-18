В Нижнем Тагиле коммунальная авария: на Вагонке затопило «Кедр» (ФОТО, ВИДЕО)

Вот что пишут в паблике «Типичный Тагильчанин». Кстати, кто-то из пользователей сообщает, что он ехал по дороге около двух часов. А другие, что логично, боялись перейти дорогу в том месте, ведь на проезжей части образовался настоящий каток.

В Дзержинском районе дорога от ТЦ Кировский до рынка «Кедр» была затоплена. Как сообщает Директор управляющей компании чугунную 500 миллиметровую трубу прорвало неподалеку от ТЦ Кировский в 17:00. Аварию удалось локализовать в 17:45. Однако в 18:15 трубу прорвало снова. Участок дороги у рынка «Кедр» был парализован полностью!

Кроме того, пользователи TagilCity.ru предоставили видео с места происшествия. Они рассказывают, что воды было по щиколотку.

Видео предоставил Василий

Подробности коммунальной аварии станут известны позже. Надо полагать, что все необходимые меры для ликвидации аварии уже были предприняты.