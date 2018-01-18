52 человека заживо сгорели в автобусе в Казахстане (ВИДЕО)

Трагедия случилась ранним утром в четверг, 18 января, в Иргизском районе Казахстана. Автобус, где находились 55 пассажиров и 2 водителя, внезапно загорелся при движении по автодороге Самара-Шымкент.

Пятеро человек смогли выбраться из загоревшегося автобуса, остальные 52 пассажира скончались. Погибшими являются жители Узбекистана, которые отправились на заработки в Россию. Оба водителя смогли спастись, у них сильно обожжены руки.

Днем стала известна предварительная версия возникновения пожара. Как уточнили в региональном департаменте по ЧС, причиной возгорания могло быть замыкание проводки. Также в ведомстве заявили, что автобус был перегружен людьми. Из-за замыкания началась паника, а дверь оказалась заблокирована. Пассажиры не смогли выйти, что привело к массовой гибели людей, пишет «Газета.ru».

Фото: «Газета.ru»