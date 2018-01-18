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52 человека заживо сгорели в автобусе в Казахстане (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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52 человека заживо сгорели в автобусе в Казахстане (ВИДЕО)

18 января, 20:40Происшествия
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