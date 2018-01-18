Главврач поликлиники Верх-Нейвинска предстанет перед судом за растрату имущества

С конца 2012 по октябрь 2015 года 42-летний главный врач городской поликлиники Верх-Нейвинска, пользуясь служебным положением, назначал премии к окладу собственной жены, которая работала врачом-инфекционистом в этой же поликлинике. По версии следствия, за указанный период обвиняемый перечислил незаконным способом свыше 900 тыс. рублей.

В ходе расследования стал известен ещё один факт нарушения уголовного законодательства, сообщает пресс-служба СУ СК России по Свердловской области. Следователи считают, что из 2-х новых компрессоров для стоматологических установок, которые закупила клиника, один был продан главврачом своему родственнику. Сумма ущерба составила 97 тыс. рублей.

19 января материалы уголовного дела были переданы в суд. Теперь правосудию предстоит рассмотреть предъявленное обвинение и установить степени вины подсудимого.