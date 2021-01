«Ехал с поднятым кузовом». На Серовском тракте самосвал врезался в мост

На Серовском тракте между Верхней Пышмой и Среднеуральском самосвал врезался в автомобильный мост.

От моста отлетел кусок бетона, но он не рухнул. Авария случилась днем, в обеденное время. Грузовик ехал с поднятым кузовом, рассказал читатель E1. В полиции подтвердили, что водитель не опустил кузов, выгрузив снег на полигон. В ведомстве пояснили, что это второе подобное ДТП за последние несколько дней. При аварии в Североуральске, когда был поврежден газопровод, у автомобиля не работал фиксатор кузова. Здесь причиной столкновения стала элементарная невнимательность,рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По предварительной информации, пострадавших нет. Насколько поврежден мост, установит экспертиза. Движение на участке временно ограничено. На место ДТП прибыл кран, чтобы сдвинуть кузов. Водитель находится за рулем с 1993 года, на момент аварии он был трезвым. Он может быть привлечен по статье 12.33 КоАП «Повреждение мостовых сооружений». Напомним, 16 января в Североуральске на территории промышленной зоны грузовик «МАЗ» кузовом зацепил и порвал газопровод. В Североуральске грузовик протаранил кузовом газопровод

