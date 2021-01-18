«Ехал с поднятым кузовом». На Серовском тракте самосвал врезался в мост

В полиции подтвердили, что водитель не опустил кузов, выгрузив снег на полигон. В ведомстве пояснили, что это второе подобное ДТП за последние несколько дней. При аварии в Североуральске, когда был поврежден газопровод, у автомобиля не работал фиксатор кузова.