Тагильчанка получила штраф 12 тысяч за ложный донос на соседей о торговле наркотиками

Следствием установлено, что 30 мая 2020 года 43-летняя обвиняемая сообщила в полицию о незаконном сбыте наркотиков её соседями по коллективному саду. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ложный донос осуществила из-за отказа соседских садоводов вернуть ей долг в размере одной тысячи рублей.