Тагильчанка получила штраф 12 тысяч за ложный донос на соседей о торговле наркотиками

Тагильчанка получила штраф 12 тысяч за ложный донос на соседей о торговле наркотиками

Сегодня, 16:14ПроисшествияPhoto: 1Mediainvest.ru
Жительница Нижнего Тагила получила 12 тысяч рублей штрафа за ложный донос на соседей о наркоторговле, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Следствием установлено, что 30 мая 2020 года 43-летняя обвиняемая сообщила в полицию о незаконном сбыте наркотиков её соседями по коллективному саду. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Ложный донос осуществила из-за отказа соседских садоводов вернуть ей долг в размере одной тысячи рублей.

В суде обвиняемая признала вину. Суд Пригородного района Нижнего Тагила признал женщину виновной по части 1 статьи 306 УК РФ (Заведомо ложный донос о совершении преступления) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 12 тысяч рублей.

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