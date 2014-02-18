В Нижнем Тагиле двое пырнули ножом водителя маршрутки

Поздно в субботу 37-летний водитель маршрутки уже заканчивал свою смену. На конечной остановке маршрутных транспортных средств по улице Константина Пылаева в машину подсели двое молодых людей и предложили подзаработать. Они попросили перевезти некоторые вещи, которые, по их словам, нужно было забрать из гаража. Старший из мужчин сел на пассажирское сиденье, его приятель – в салон и стали показывать дорогу в гаражно-строительный кооператив «Гудок». Водитель попросил у одного из пассажиров сотовый телефон и предупредил родных, что задержится. В этот момент «маршрутка» заехала в тупик, злоумышленник, сидевший на переднем пассажирском сидении, достал нож и ударил водителя в шею. Пострадавший мужчина оказался не из робкого десятка и стал оказывать сопротивление. Не ожидая такого напора, злоумышленники выбежали из машины и скрылись.

Мужчина спустя некоторое время дозвонился до родных со своего мобильника, и сообщил о случившейся беде. Те, в свою очередь сразу сообщили в полицию и выехали, чтобы помочь добраться пострадавшему в больницу.

Сотрудники уголовного розыска установили владельца мобильного телефона и возможные места его пребывания. По месту жительства одного из них в квартире дома по улице Космонавтов оба подозреваемых были задержаны в состоянии алкогольного опьянения. 27-летнего мужчину и его 15-летнего приятеля доставили в отдел полиции для дачи показаний.

Задержанные признались, что заранее договорились совершить преступление. В качестве жертвы выбрали водителя маршрутного такси. Преступный план обдумывали за распитием спиртного. Ближе к вечеру, взяв нож, отправились в район Смычки. Там на конечной остановке транспорта дождались, когда останется только одна «маршрутка», и подсели в автомобиль.

В настоящее время следственным отделом № 4 по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 111 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Известно, что 27-летний мужчина ранее судим за убийство, сейчас он задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, а 15-летний подросток привлекался к уголовной ответственности за кражу, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.