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В Новоасбесте умер мужчина, не дождавшись «скорой помощи» из Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Новоасбесте умер мужчина, не дождавшись «скорой помощи» из Нижнего Тагила

18 февраля 2016, 16:45ПроисшествияДенис Таратонов
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