В Новоасбесте умер мужчина, не дождавшись «скорой помощи» из Нижнего Тагила

При идеальных условиях скорая помощь из Нижнего Тагила доезжает до поселка за 40 минут, а порой и больше. Принимая во внимание то, по сколько ждут скорую в самом Нижнем Тагиле, становится понятно, что в случае реальной опасности больной может и не дождаться помощи.

И подобное уже произошло. Один из местных жителей, Николай, рассказал редакции TagilCity.ru о том, что задержка приезда скорой помощи привела к смерти человека:

Скорая из города едет более одного часа, и люди стали умирать, не дождавшись помощи. Недавно у меня от сердечного приступа умер 43-летний друг, скорая помощь опоздала. А ведь есть ещё несколько жителей, больных раком, и к ним постоянно скорая должна приезжать делать уколы, обезболивать. Да и гипертоников много. -- рассказал он.

Раньше в Новоасбесте была полноценная больница, и если бы дело происходило 10-15 лет назад, то все могло сложиться совсем иначе. Николай поведал о том, как сокращались медицинские услуги в поселке:

Более 10 лет назад закрыли Участковую больницу на 50 койкомест, с процедурным, стоматологическим, физиотерапевтическим, инфекционным и родильным отделением. Кроме этого была бактериологическая лаборатория, детское отделение, даже свой морг был. Больница обслуживала более 3000 жителей.

После закрытия больницы сделали ФАП (Фельдшерско-акушерский пункт), в котором было 2 врача, 2 медсестры и 4 койкоместа. Там работала неотложка и дежурили врачи и фельдшеры. Они приезжали на вызовы с температурой и гипертоническими кризами.

Но уже больше полугода нет ничего! Остался один фельдшер. Больные, взрослые и дети, находятся в одном маленьком помещении. Чтобы сдать анализы, нужно ехать в Нижний Тагил, флюорографию в Николо-Павловское. По горячей линии вообще в Екатеринбург звоним.

Все эти изменения были проведены в целях оптимизации службы скорой помощи. Ведь намного выгодней содержать один на несколько поселков пункт скорой помощи, чем поддерживать работу нескольких.

Жители пробовали протестовать, но Министерство здравоохранения Свердловской области к ним не прислушалось. Чтобы привлечь внимание к судьбе новоасбестовцев, Николай написал письмо непосредственно президенту Российской Федерации, в котором описал ситуацию в поселке.

Помогите нам. Не только в Москве и Питере жизнь идёт, мы тоже хотим жить такими словами заканчивается это письмо.

В мироздании поддерживается круговорот, если что-то уходит, то на освободившееся место приходит что-то ещё. Так, в Новоасбесте скоро будет свой храм. Он несомненно пригодится жителям поселка, если они потеряют веру в человечность.