Convex назвал причину интернет-сбоев в Нижнем Тагиле

17 февраля жители Нижнего Тагила жаловались в социальных сетях на отсутствие домашнего интернета в центре города. Также в районе железнодорожного вокзала отсутствовало электричество. Причиной этому стал отказ оборудования на подстанции РЖД, рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.
Под отключение попало шесть жилых домов: по улице Садовая, Красногвардейская и в в Невьянском переулке. Также несколько служебных зданий: само отделение дороги, два детских сада, школа, небольшие торговые точки. Поскольку это было после восьми часов вечера, на работу учреждений это не повлияло, рассказали в пресс-службе железной дороги.
Сбой оборудования произошёл около 20:00. Спустя полчаса, по данным пресс-службы неполадки были устранены. Также сообщается, что подстанция находится в районе железнодорожного вокзала.
В компании «Convex» TagilCity.ru рассказали, что неполадки с интернетом происходили именно из-за неполадок на подстанции.
Неполадки с доступом в интернет наблюдались с 20:02 до 22:17 вечера. На данный момент сеть работает в штатном режиме,рассказали в «Convex».
Горожане также жаловались на перебои в работе интернета и от других провайдеров, однако директор дежурно-диспетчерской службы Григорий Омельков рассказал, что все провайдеры уже восстановили работу.
Напомним, в начале января из-за аварии на высоковольтной линии электропередачи с напряжением 500 киловольт без электроэнергии остались пять посёлков под Нижним Тагилом, где в общей сложности проживают 1668 человек. На место повреждения ЛЭП выезжали аварийно-восстановительные бригады. На время ремонта в села были направлены резервные источники энергоснабжения. Кроме того, используя резервные схемы, энергетики запитали социально значимые объекты в населенных пунктах.