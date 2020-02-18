Convex назвал причину интернет-сбоев в Нижнем Тагиле

Под отключение попало шесть жилых домов: по улице Садовая, Красногвардейская и в в Невьянском переулке. Также несколько служебных зданий: само отделение дороги, два детских сада, школа, небольшие торговые точки. Поскольку это было после восьми часов вечера, на работу учреждений это не повлияло, рассказали в пресс-службе железной дороги.

Сбой оборудования произошёл около 20:00. Спустя полчаса, по данным пресс-службы неполадки были устранены. Также сообщается, что подстанция находится в районе железнодорожного вокзала.

В компании «Convex» TagilCity.ru рассказали, что неполадки с интернетом происходили именно из-за неполадок на подстанции.

Неполадки с доступом в интернет наблюдались с 20:02 до 22:17 вечера. На данный момент сеть работает в штатном режиме,рассказали в «Convex».

Горожане также жаловались на перебои в работе интернета и от других провайдеров, однако директор дежурно-диспетчерской службы Григорий Омельков рассказал, что все провайдеры уже восстановили работу.