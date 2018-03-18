Двух приемных детей забрали органы опеки у семьи из Тавды

Глава семьи пояснил, что один из подростков его родной брат, а второй – брат его жены. Отец семейства пояснил, что он решил оформить соцстипендию для жены, являющейся сиротой. В процессе оформления документов между ним и сотрудниками органов опеки возник конфликт, после которого семью начали проверять: условия, в которых живут дети, наличие еды.