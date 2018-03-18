Мужчина стрелял в животных на территории частного предприятия в Озёрске (ФОТО)
18 марта, 07:35Происшествия
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Неизвестный мужчина открыл стрельбу по стае собак, которая проживала на территории одного из частных предприятий закрытого города Озёрска в Челябинской области.
17 марта к одному из частных предприятий Озёрска подъехал автомобиль. Его водитель зажал у забора стаю собак, охранявших территорию объекта, и расстрелял животных.
Как сообщает Ura.ru, собаки пытались убежать, некоторые прятались под бетонными плитами. После произошедшего очевидцы нашли одно раненое животное, но спасти его не удалось. Информации о ещё трёх собаках нет. После расправы, мужчина сел в автомобиль и уехал.
По факту стрельбы полиция ведёт проверку, тело погибшей собаки отправлено на экспертизу. Зоозащитники отмечают, что стая давно проживала на территории частного предприятия. Все собаки были стерилизованы и доверяли людям.
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Фото: Ura.ru
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