Ритуальщиков в вымогании денег обвинила екатеринбурженка

У Ксении 7 марта скончалась мама. Девушка вызвала скорую помощь, однако вслед за медиками приехал ритуальный агент, который представился судмедэкспертом, пишет E1.
По словам девушки, мужчина показал удостоверение, после чего брат заплатил три тысячи рублей за перевозку тела в морг. Тогда на брата девушки оформили договор, а в процессе оформления похорон он был переделан на Ксению. Девушка внесла 18 тысяч рублей.
Ксения посоветовалась с семьей. В результате, рассказывает она, было решено, что сумма слишком большая. От агентства им удалось получить скидку в 22 тысячи рублей. В результате сумма похорон снизилась с 76 тысяч рублей до 54.
Семья посетила кладбище и выяснила, что участок для похорон предоставляется бесплатно, а копка — платная. Тогда они решили, по словам Ксении, сменить агентство, но им отказались выдать свидетельство о смерти и справку, если не будет оплачено 2,5 тысячи рублей за оказанные ранее услуги.
Екатеринбуржцы обратились к адвокату, который заявил, что действия похоронщиков незаконны.
После вызова полиции ритуальное агентство вернуло 18 тысяч рублей. Однако семья все равно написала в полицию заявление о мошенничестве.