Ритуальщиков в вымогании денег обвинила екатеринбурженка

Семья посетила кладбище и выяснила, что участок для похорон предоставляется бесплатно, а копка — платная. Тогда они решили, по словам Ксении, сменить агентство, но им отказались выдать свидетельство о смерти и справку, если не будет оплачено 2,5 тысячи рублей за оказанные ранее услуги.