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Тело убитого гражданина Таджикистана найдено в ТЦ «Ханой» в Екатеринбурге (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тело убитого гражданина Таджикистана найдено в ТЦ «Ханой» в Екатеринбурге (ВИДЕО)

18 апреля, 07:05Происшествия
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