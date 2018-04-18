Тело убитого гражданина Таджикистана найдено в ТЦ «Ханой» в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Чуть позже на территории «Ханоя» обнаружили тело убитого гражданина Таджикистана, сообщает URA.ru. Правоохранительные органы подтвердили, что причиной смерти стало убийство, но иные подробности в интересах следствия не разглашаются. Также полицейские опровергают информацию о массовой драке. По их сведениям, с заявлением о нанесении травм обратился только 1 человек, с которым сейчас работают участковые уполномоченные.