Жителю Берёзовского грозит 5 лет тюрьмы за присвоение пенсии сына
Сегодня, 10:12ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель Берёзовского может лишиться свободы на пять лет из-за того, что присвоил 245 тысяч рублей из пенсии своего сына. При этом мальчик жил с бабушкой, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Мать ребёнка умерла в 2015 году, после чего его забрала к себе бабушка. Мальчику назначили пенсию по потере кормильца, но так как ему ещё не исполнилось 18 лет, деньги за него получал отец. Мужчину в 2018 году ограничили в родительских правах, однако это не помешало ему снять со счёта сына 330 тысяч рублей. Большую часть денег – 245 тысяч, житель Берёзовского потратил на своё усмотрение.
После проверки прокуратуры, на мужчину завели уголовное дело за «присвоение денежных средств в крупном размере» (ч. 2 ст. 160 УК РФ). Максимальная санкция по этой статье – лишение свободы на пять лет.
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