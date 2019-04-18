Жителю Берёзовского грозит 5 лет тюрьмы за присвоение пенсии сына

Мать ребёнка умерла в 2015 году, после чего его забрала к себе бабушка. Мальчику назначили пенсию по потере кормильца, но так как ему ещё не исполнилось 18 лет, деньги за него получал отец. Мужчину в 2018 году ограничили в родительских правах, однако это не помешало ему снять со счёта сына 330 тысяч рублей. Большую часть денег – 245 тысяч, житель Берёзовского потратил на своё усмотрение.