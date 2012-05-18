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Неадекватный водитель в Нижнем Тагиле наехал на ограждения и помял знак (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Неадекватный водитель в Нижнем Тагиле наехал на ограждения и помял знак (ФОТО)

18 мая 2012, 15:47Происшествия
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