Неадекватный водитель в Нижнем Тагиле наехал на ограждения и помял знак (ФОТО)

По словам Игоря, молодой человек, после того как срезался в ограду, вышел из машины, при этом вел себя очень неадекватно, видимо, находился в опьянении. Посмотрев на результаты своего водительского «мастерства» и осмотрев машину, он сел обратно в автомобиль и с места происшествия скрылся.