Неадекватный водитель в Нижнем Тагиле наехал на ограждения и помял знак (ФОТО)
18 мая 2012, 15:47Происшествия
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Вчера на перекрестке улиц Краснознаменной и Заречной водитель на 99-ой модели ВАЗа синего цвета протаранил ограждения и смял дорожный знак «Пешеходный переход».
Об этом порталу Tagilcity.ru сообщил пользователь Игорь, ставший очевидцем происшествия. Ему удалось сделать фото нанесенного водителем погрома.
По словам Игоря, молодой человек, после того как срезался в ограду, вышел из машины, при этом вел себя очень неадекватно, видимо, находился в опьянении. Посмотрев на результаты своего водительского «мастерства» и осмотрев машину, он сел обратно в автомобиль и с места происшествия скрылся.
Фото очевидца Игоря.
Обо всем увиденном очевидцы сообщили в дежурную часть ГИБДД. Сегодня в пресс-слуюжбе ведомства уточнили, что происшествие, которое, скорее, можно квалифицировать как хулиганство, чем как ДТП, попадает под полномочия полиции общественной безопасности.
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