Накануне в Нижнем Тагиле на Вагонке активизировались телефонные мошенники

Злоумышленник звонит, представляется сыном или другим близким родственником и с тревогой в голосе сообщает о том, что якобы произошло дорожно-транспортное происшествие. Он рассказывает, что в ДТП пострадали люди и что его сейчас могут арестовать. Затем к разговору подключается «представитель власти». Он предлагает выход из ситуации: заплатить от 50 000 до 500 000 рублей, чтобы вопрос был решен. Деньги нужно перевести на счет или отдать тому, кто за ними подъедет.

Так, накануне, злоумышленники сообщили 82-летней тагильчанке о том, что её внук попал в аварию, в которой погиб человек. Внук якобы задержан, находится в полиции. Для того, чтобы его отпустили и «уладили дело» необходимо заплатить деньги. Пенсионерка, поспешив помочь, отдала 50 000 рублей незнакомому человеку, который пришел к ней приблизительно в 23 часа ночи. После чего пожилая женщина решила сама позвонить в полицию. В отделе полиции после обращения женщины было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба), сообщили в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Представители правоохранительных органов просят жителей Нижнего Тагила быть более бдительными. В случае таких звонков сразу же перезванивать своим близким для уточнения информации. При этом ни за что не платить неизвестным лицам и сразу сообщать о попытках вымогательства денег в полицию по телефону. В полиции акцентируют внимание на том, что все подобные обращения, регистрируются и рассматриваются в обязательном порядке.

TagilCity.ru напоминает, что в Нижнем Тагиле заведено несколько десятков уголовных дел по фактам телефонного мошенничества.