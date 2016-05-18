В Каменске-Уральском автолюбитель, сбив 8-летнего ребенка, сбежал с места ДТП

Вчера около 8-ми часов утра по улице 2-я Рабочая двигался ВАЗ 2109. Неизвестно, что побудило водителя отечественного авто сначала выехать на встречную полосу, а после за пределы дороги. На противоположной стороне мужчина сбил 8-летнего мальчика, который вышел со двора частного дома.

Наехав на ребенка, водитель не оказал ему никакой медицинской помощи. Более того, он и его пассажирка сбежали в места ДТП, оставив «девятку». Мальчик с тяжелыми травмами доставлен больницу. В свердловском отделе пропаганды сообщают, что ребенок все еще не пришел в сознание.