В Каменске-Уральском автолюбитель, сбив 8-летнего ребенка, сбежал с места ДТП
18 мая 2016, 08:40ПроисшествияТимофей Данилов
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Сотрудники областного ГИБДД разыскивают беглеца.
Вчера около 8-ми часов утра по улице 2-я Рабочая двигался ВАЗ 2109. Неизвестно, что побудило водителя отечественного авто сначала выехать на встречную полосу, а после за пределы дороги. На противоположной стороне мужчина сбил 8-летнего мальчика, который вышел со двора частного дома.
Наехав на ребенка, водитель не оказал ему никакой медицинской помощи. Более того, он и его пассажирка сбежали в места ДТП, оставив «девятку». Мальчик с тяжелыми травмами доставлен больницу. В свердловском отделе пропаганды сообщают, что ребенок все еще не пришел в сознание.
Сотрудники Каменск-Уральского отдела ГИБДД просят откликнуться очевидцев инцидента и автолюбителей, чей транспорт оборудован видеорегистратором.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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