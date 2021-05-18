Под Хабаровском раненый медведь убил человека

Под Хабаровском раненый медведь убил человека

Под Хабаровском раненый медведь убил человека

Сегодня, 17:01
Происшествия
Фото: wikimedia.org
Недалеко от села Кукелево в Хабаровском крае раненый медведь напал на 28-летнего молодого человека и убил.

Как сообщает сайт 360tv.ru, нападение животного произошло во время попытки его добора местным жителем.

По факту гибели человека началась проверка. Охотники и инспекторы ищут раненого медведя.

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