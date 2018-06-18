Вода из трубы на крыше затопила подъезд дома по ул. Киевская в Нижнем Тагиле (ФОТО)
18 июня, 18:45Происшествия
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18 июня после проливного дождя затопило подъезд дома №195 по улице Киевская в Дзержинском районе Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам жительницы дома Алены, которая живет на втором этаже, стекавшая по стенам подъезда вода попала в квартиры, на полу образовались лужи.
У соседей сверху замок заклинило. У нас лично по двери текло. В коридоре лужа. Капало прямо в квартиру. Из розеток вода текла рассказала Алена редакции TagilСity.
Дом обслуживает управляющая компания ООО «Райкомхоз». Жители дома говорят, что коммунальщики приехали быстро и устранили течь. По словам работников УК, причиной потопа стала разошедшаяся труба на крыше.
Такой инцидент происходит уже не в первый раз. Напомним, что во время грозы 20 мая произошел порыв трубы в доме по адресу улица Газетная, 35.
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Фото: Алена Малыгина
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