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Вода из трубы на крыше затопила подъезд дома по ул. Киевская в Нижнем Тагиле (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вода из трубы на крыше затопила подъезд дома по ул. Киевская в Нижнем Тагиле (ФОТО)

18 июня, 18:45Происшествия
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