Опять в Тагиле ребенок упал со второго этажа, на этот раз спасти не удалось
Все случилось ночью в детском доме №6 Нижнего Тагила. Один из воспитанников, 12-летний мальчик, решил покурить, для этого спустился из окна второго этажа на улицу. Когда он возвращался назад, то оступился и сорвался вниз.
Свидетелем стал сосед парня по комнате, с которымони устроили ночной перекур. Как сообщает пресс-служба МВД Нижнего Тагила,чтобы взрослые не знали о курении, дети выходили на улицу по решеткам на окнах,а вылезали через единственное окно, решетками незащищенное. Оказавшись на улице,окно в комнату закрывалось, чтобы туда не попал дым. После покуривший просилвновь открыть окно, и забирался в комнату. Однако в этот раз все закончилось трагично.
Мальчик оступился и упал на асфальт. Как тольковзрослые увидели ребенка, сразу вызвали скорую помощь, но спасти его уже неудалось. Парень скончался в машине, у него была открытая черепно-мозговаятравма.
Теперь дело направлено для проверки в Тагилстроевскиймежрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Свердловской области.
© TagilCity.ru