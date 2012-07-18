Опять в Тагиле ребенок упал со второго этажа, на этот раз спасти не удалось

Свидетелем стал сосед парня по комнате, с которымони устроили ночной перекур. Как сообщает пресс-служба МВД Нижнего Тагила,чтобы взрослые не знали о курении, дети выходили на улицу по решеткам на окнах,а вылезали через единственное окно, решетками незащищенное. Оказавшись на улице,окно в комнату закрывалось, чтобы туда не попал дым. После покуривший просилвновь открыть окно, и забирался в комнату. Однако в этот раз все закончилось трагично.