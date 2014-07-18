Продавщица заманила вора в ловушку, а парни из Нижнего Тагила поймали преступника (ФОТО)

Около полуночи, нужно было закрыть дверь магазина – после этого торговля осуществлялась через окошко. Последние покупатели разошлись. Внезапно в помещение вошёл человек в тёмных очках, кепке и кожаной куртке. Позже женщина поняла, что это тот самый загадочный посетитель, который весь день заглядывал. Он достал из кармана пистолет и потребовал отдать деньги.

Я почему-то не испугалась. Может быть, просто не поняла, что у него оружие. И вместо того, чтобы пойти к кассе, подошла к тревожной кнопке вспоминает Матанат.

Разбойник тут же выбежал прочь. А женщина, выглянув в окно, увидела, что его дожидается напарник. Этого мужчину она знала хорошо – он постоянно приходил в её магазин за покупками.

Уже утром хозяйка магазина рассказала ей, что спустя час эта парочка ограбила соседний магазин. Две недели Матанат приглашали на опознание потенциальных преступников в полицию. Но ни в одном из подозреваемых она не узнала налётчиков.

Почему-то я была уверена, что они мне ещё встретятся рассуждает женщина.

Так и случилось. В полночь она шла домой, когда навстречу ей попался тот самый хорошо знакомый клиент, который в вечер преступления ждал напарника на улице. «Он увидел меня и даже побледнел», - вспоминает женщина. Она-то, в отличие от преступника, не растерялась. Женщина стала говорить ему, что он должен одной из продавщиц деньги. Что сейчас в магазине идёт ревизия, для того, чтобы бухгалтерия сошлась, как раз не хватает его долга. Что нужно зайти, и просто всё объяснить. С такими уговорами она провела преступника до магазина почти 200 метров. И уже там вызвала полицию. Мужчина сознался, что человек с пистолетом – его брат. И что на дело в ту ночь они ходили вместе. В итоге полицейским удалось раскрыть тяжкое преступление.

Фотографии пресс-службы МВД Нижнего Тагила

Сегодня отважную тагильчанку поблагодарил начальник полиции Межмуниципального управления МВД по Нижнему Тагилу подполковник Рафаил Мингалимов. «Хвалю вашу изобретательность. Будем и сотрудников полиции обучать нестандартным подходам к ситуации», – сказал он, пожимая руку молодой женщине. Награды от Рафаила Мингалимова получили и два молодых человека – 18-летний Саша Расторгуев и 19-летний Женя Батов. Парни отличились тем, что в районе Монзино задержали грабителя, напавшего на тагильчанку. «Мы ходили купаться, возвращались обратно. Слышим – девушка кричит, просит о помощи», - вспоминает Саша. Парни не стали мешкать, схватили убегающего грабителя, привели его в магазин, оттуда и вызвали полицию.

Особенно радует то, что поводов для вынесения таких благодарностей становится всё больше – граждане всё чаще помогают полиции поддерживать порядок добавил Рафаил Мингалимов.