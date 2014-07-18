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Продавщица заманила вора в ловушку, а парни из Нижнего Тагила поймали преступника (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Продавщица заманила вора в ловушку, а парни из Нижнего Тагила поймали преступника (ФОТО)

18 июля 2014, 15:35ПроисшествияCorey
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