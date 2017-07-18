Девушка-подросток пропала в Екатеринбурге: поиск ведётся по всей России, в том числе в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Основные приметы девочки: рост до 160 см, нормальное телосложение, русые волосы (стрижка каре) и голубые глаза.

В последний раз девушку видели в белом платье и босоножках такого же цвета.

Работу по поиску подростка журналистам TagilCity.ru прокомментировал официальный представитель «Лиза Алерт» в Свердловской области.

Информацию об обстоятельствах пропажи мы раскрывать не имеем права. 12 июля от близких поступило заявление, уже 14 июля ориентировки были разосланы по всей России рассказал журналистам TagilCity.ru Станислав Ковалёв.

Напомним, тем временем, поиски пропавшего в начале июля в Нижнем Тагиле хоккеиста Александра Чумарина зашли в тупик.