Перепутала педали: автоледи сбила толпу людей на остановке в Екатеринбурге

Очевидцы сообщили, что 40-летняя женщина за рулем красного Nissan перепутала педали. Врезавшись во впереди стоящую машину, екатеринбурженка сдала назад и на скорости сбила людей, которые находились на остановке общественного транспорта.

Сама автоледи сказала, что у нее произошли какие-то неполадки с машиной. Она забирала с вокзала свою мать, после аварии отправила ее домой.

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По словам очевидцев ДТП, больше всего пострадал пожилой мужчина, выходивший из автобуса с тростью. Он был доставлен в медучреждение. Также с травмой ноги была госпитализирована женщина. Травму ноги получил 13-летний парень, но, проведя осмотр, медики отпустили его домой.