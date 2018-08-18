Перепутала педали: автоледи сбила толпу людей на остановке в Екатеринбурге
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17 августа на автовокзале в Екатеринбурге женщина-водитель сбила нескольких людей на автобусной остановке. Три человека пострадали.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: Е1.ru
Очевидцы сообщили, что 40-летняя женщина за рулем красного Nissan перепутала педали. Врезавшись во впереди стоящую машину, екатеринбурженка сдала назад и на скорости сбила людей, которые находились на остановке общественного транспорта.
Сама автоледи сказала, что у нее произошли какие-то неполадки с машиной. Она забирала с вокзала свою мать, после аварии отправила ее домой.
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По словам очевидцев ДТП, больше всего пострадал пожилой мужчина, выходивший из автобуса с тростью. Он был доставлен в медучреждение. Также с травмой ноги была госпитализирована женщина. Травму ноги получил 13-летний парень, но, проведя осмотр, медики отпустили его домой.
По сообщению СУ СК по Свердловской области, организована доследственная проверка.
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