Вода растеклась по всей дороге: в Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу

Вода растеклась по всей дороге: в Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу
Вода растеклась по всей дороге: в Екатеринбурге из-за аварии затопило улицу
Сегодня, 22:05ПроисшествияФото: 1МI
Сегодня вечером, 18 сентября, в Екатеринбурге на перекрестке улиц Сулимова — Боровой разлилась горячая вода. По словам очевидцев, от луж на дороге идет пар.

Однако в пресс-службе АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» сообщили, что никаких коммунальных аварий на данном участке дороги не происходило.

В настоящее время идет дренирование воды и коммунальщики освобождают трубу от воды. Но в виду того, что ливневки забиты, вода разливается ар дороге.

Также в компании заявили, что по дороге течет не кипяток. Температура воды порядка 30-40 градусов, пишет Е1.

Напомним, через суд житель Екатеринбурга добился того, что МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» будет обязано выплатить ему свыше 60 тысяч за иномарку, которая потонула в луже. Происшествие случилось в 2020 году на улице Блюхера.

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