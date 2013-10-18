Освободят ли досрочно бывшего полицейского, убившего человека? Решает тагильский суд

Напомним суть происшествия: старший оперуполномоченный по борьбе с экономическими преступлениями майор полиции Мирошников, находившийся на дежурстве, в ночь на 23 января 2011 года зашел домой поужинать. Он не был в служебной форме, но имел при себе табельное оружие.

На лестничной площадке у полицейского завязалась драка с курившим там молодым человеком, в ходе которой, по версии следствия, пистолет Мирошникова непроизвольно выстрелил, смертельно ранив его соседа. Медосвидетельствование показало, что в крови полицейского был алкоголь — 0,33-0,35 промилле, добавляет издание РИА Новости.

Естественно, история получила широкую огласку, а суд первой инстанции приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После решение было обжаловано и заменено на 5 лет лишения свободы в колонии общего режима по решению кассационной инстанции.

А сегодня Тагилстроевский районный суд рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении экс-полицейского.