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Освободят ли досрочно бывшего полицейского, убившего человека? Решает тагильский суд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Освободят ли досрочно бывшего полицейского, убившего человека? Решает тагильский суд

18 октября 2013, 11:45Происшествия
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