За неделю в Нижнем Тагиле зарегистрировано 7 пожаров: на один из жилых домов даже вызывали доп.бригаду

Самый сложный зарегистрирован 15 октября, когда пришлось вызывать дополнительную подмогу, пожару присвоен класс 1 БИС. Возгорание произошло под утро, и общая площадь пожара составила 168 квадратных метров. По данным Отдела надзорной деятельности, ЧП произошло на улице Лесная, 4. Там сгорела кровля 4-х квартирного одноэтажного частного жилого дома и домашние вещи в квартире №3. Виновное лицо пока устанавливается, предположительная причина – неосторожное обращение с огнем.

Еще один крупный пожар случился 13 октября в 05:43 на улице Ползунова, 1. На площади 150 квадратных метров горела крыша перекрытия 1 и 2-го этажей частного жилого дома. Скорее всего, возгорание произошло от короткого замыкания обогревателя. В этот же день часом ранее на площади 120 квадратных метров сгорел дом под дачу и надворные постройки в деревне Захаровка, улица Мамина-Сибиряка, 13.

Кроме того, 13 октября в 16:59 от огня повредилось домашнее имущество на площади 2 квадратных метра в квартире дома №68 по улице Вагоностроителей. В этот же день в 18:11 зарегистрирован пожар на балконе дома №15 по улице Шевченко. Еще один небольшой пожар случился 12 октября в 19:27, когда в доме 51 по улице Коминтерна загорелись вещи из-за короткого замыкания чайника. Площадь пожара оценили в 4 квадратных метра.

Отдельно стоит добавить, что 12 октября подожгли машину Ford Mondeo на улице Широкая около дома №66.

Люди в пожарах не пострадали.