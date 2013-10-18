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За неделю в Нижнем Тагиле зарегистрировано 7 пожаров: на один из жилых домов даже вызывали доп.бригаду
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За неделю в Нижнем Тагиле зарегистрировано 7 пожаров: на один из жилых домов даже вызывали доп.бригаду

18 октября 2013, 14:55Происшествия
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