Уральский режиссер и боксер Руслан Алиев пропал в горах Свердловской области

В горах Свердловской области пропал уральский режиссер Руслан Алиев, сообщает ZNAK.

Как сообщили изданию в поисковом отряде «Лиза Алерт», режиссер вместе с остальными туристами находился на Конжаковском камне, однако во время спуска, в связи со снегопадом, отстал от группы и сбился с маршрута. С 16 октября местоположение мужчины неизвестно. В день пропажи на нем был темно-зеленый костюм «горка», темно-серый горнолыжный комбинезон, черные кроссовки и темная вязаная шапка. Напомним, в 2018 году в Екатеринбурге состоялся закрытый показ фильма Руслана Алиева «Оболганный государь. Правда о последнем русском центре», рабочее название которого – «Ложь Матильды». Руслан Алиев (при крещении Сергий) – уральский боксер, осенью 2017 года вызвавший режиссера Алексея Учителя на дуэль после просмотра фильма «Матильда» о семье Николая II. Возмущенный скандальной лентой, свердловчанин решил снять свою версию ее опровержения.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter