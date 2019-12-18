В Нижнем Тагиле здание налоговой эвакуировали по пожарной тревоге
Сегодня, 16:39ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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18 декабря около 16:00 из здания Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы на улице Ломоносова, 4 вывели порядка 100 человек из-за учебной пожарной тревоги.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Как рассказали TagilCity.ru очевидцы, посетителей налоговой вывели из здания вместе с сотрудниками.
Всё прошло успешно, нас почти сразу пустили обратно,говорят очевидцы.
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В Нижнем Тагиле здание налоговой эвакуировали по пожарной тревоге
Фото: tagilcity.ru
Напомним, 12 сентября в Нижнем Тагиле людей эвакуировали из здания администрации города по пожарной тревоге, но позже пояснили, что она учебная. В это время в здании проходило заседание профильных комиссий городской думы.
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