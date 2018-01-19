Пятиклассник упал с лестницы в школе в Первоуральске и сломал себе череп
В Первоуральске пятиклассник попросился выйти из кабинета во время урока, после чего его нашли на лестнице с травмой головы. Как утверждают друзья мальчика, он неудачно скатился с перил лестницы и упал.
Инцидент случился в одной из школ Первоуральска. Ученик 5-го класса отпросился у учительницы во время урока и отправился в туалет. Уже на перемене его нашли охранники возле лестницы, где он лежал в луже крови.
По словам одноклассников мальчика, он неудачно скатился с перил лестницы, упал и сильно ударился головой. Ребенка незамедлительно доставили на скорой в городскую больницу, а затем перевели в медучреждение Екатеринбурга. Медики диагностировали у него тяжелую травму головы. Чтобы облегчить состояние мальчика, его ввели в искусственную кому.
Проверкой в школе занимаются правоохранительные органы. Как пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, работники ОВД опрашивают преподавателей и учеников. После проведения проверки полицейскими будет принято процессуальное решение, пишет «Комсомольская Правда».
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