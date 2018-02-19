Двое тагильчан похитили врача-стоматолога и несколько дней держали в подвале

В январе 2016 года двое мужчин зашли в одну из стоматологических клиник в Нижнем Тагиле и позвали ее владельца поговорить. Они ударили мужчину по голове, вытащили в халате и тапочках на улицу, после чего надели на голову пакет и увезли в неизвестном направлении.

Как позже рассказал доктор, он очнулся в подвальном помещении. Мужчину избили, после чего вывели на улицу в 25-градусный мороз и начали обливать ледяной водой. Похитители требовали подписать документы о передаче бизнеса неизвестным ему людям, что и пришлось сделать бизнесмену.

Мужчина пробыл в подвале двое суток, после чего ему вкололи бутират и выбросили возле одной из больниц в пригороде Екатеринбурга. Задержать обвиняемых удалось в августе 2016 года в Дзержинском районе Нижнего Тагила во время получения денежных средств от врача-стоматолога. Материалы по делу направлены в суд, нарушителям грозит до 12 лет колонии, пишут «Вечерние Ведомости».