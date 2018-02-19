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Двое тагильчан похитили врача-стоматолога и несколько дней держали в подвале
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое тагильчан похитили врача-стоматолога и несколько дней держали в подвале

19 февраля, 19:50Происшествия
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