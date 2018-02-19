Водитель ВАЗ-2112 сломал ногу в тройном ДТП под Нижним Тагилом

Вечером 17 февраля редакция TagilCity.ru рассказала о ДТП на Лайском тракте, где столкнулась иномарка и ВАЗ-2112 . Стали известны подробности аварии.

Как оказалось, 45-летняя автоледи на Nissan Sunny поворачивала на нерегулируемом перекрестке налево, не пропустила легковушку, двигавшуюся по встречной полосе, и врезалась в нее. От удара ВАЗ столкнулся с третьей машиной - Volkswagen Polo.