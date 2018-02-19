Водитель ВАЗ-2112 сломал ногу в тройном ДТП под Нижним Тагилом
19 февраля, 15:50Происшествия
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В тройном ДТП на Лайском тракте под Нижним Тагилом водитель отечественной легковушки получил перелом ноги.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вечером 17 февраля редакция TagilCity.ru рассказала о ДТП на Лайском тракте, где столкнулась иномарка и ВАЗ-2112. Стали известны подробности аварии.
Как оказалось, 45-летняя автоледи на Nissan Sunny поворачивала на нерегулируемом перекрестке налево, не пропустила легковушку, двигавшуюся по встречной полосе, и врезалась в нее. От удара ВАЗ столкнулся с третьей машиной - Volkswagen Polo.
В результате аварии водитель ВАЗа получил перелом голени, его доставили в больницу. Сейчас по факту инцидента проходит проверка, пишет ИА «Все новости».
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